Die Rettungsarbeiten am Ort des russischen Angriffs auf ein Hochhaus in Kiew sind abgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In Kiew wurden die Notfall- und Wiederaufbauarbeiten nach dem Angriff auf ein Hochhaus abgeschlossen; 24 Menschen kamen ums Leben, darunter drei Kinder.

In Kiew haben Rettungskräfte die Notfall- und Sanierungsarbeiten am Ort des russischen Angriffs auf ein Hochhaus im Stadtteil Darnytskyj abgeschlossen. Bei dem Angriff kamen 24 Menschen ums Leben, darunter 3 Kinder.

Quelle: : Staatlicher Katastrophenschutzdienst in den sozialen Netzwerken

Details: : Dem Bericht zufolge waren über 24 Stunden lang Einsatzkräfte und kommunale Dienste der Stadt sowie Freiwillige vor Ort im Einsatz: insgesamt 401 Personen und 84 Fahrzeuge, darunter 180 Rettungskräfte und 54 Fahrzeuge der Feuerwehr sowie Spezialfahrzeuge des Staatlichen Dienstes für Notfälle.

Über 3.800 Kubikmeter Trümmer von Gebäudeteilen wurden abtransportiert. Die Hundeführer des Staatlichen Notfalldienstes durchsuchten mehr als 2.000 Quadratmeter des Geländes. Psychologen des Staatlichen Notfalldienstes und der Nationalpolizei leisteten 477 Menschen Hilfe.

Infolge des Angriffs in der Nacht zum 14. Mai wurde der Treppenhausbereich vom 9. bis zum 1. Stockwerk zerstört. Dabei kamen 24 Menschen ums Leben, darunter 3 Kinder.

Hintergrund: :

In der Nacht zum 14. Mai stürzte infolge eines russischen Kombinationsangriffs ein Teil eines Hochhauses im Darnytski-Bezirk von Kiew ein.