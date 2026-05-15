Im Zentrum von Kiew kommt es am Wochenende vom 16: bis 17. Mai zu Verkehrsbeschränkungen: Gründe und Liste der betroffenen Straßen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Zentrum von Kiew gelten am 16. und 17. Mai vorübergehende Verkehrsbeschränkungen aufgrund der Durchführung der gemeinnützigen Sportveranstaltung „MHP Run4Victory Kiew-Marathon“.

Dies teilte der erste stellvertretende Leiter der Abteilung für Streifenpolizei, Olexij Biloshitskyj, auf Telegram mit.

Am 16. Mai gelten die Einschränkungen für alle Arten von Kraftfahrzeugen von 10:30 bis 13:00 Uhr auf der Esplanadna-Straße (ab der Kreuzung mit der Rognidynska-Straße) und der Zhylianska-Straße (ab der Kreuzung mit der Velyka Wassylkivska-Straße).

Am 17. Mai wird der Verkehr von 8:00 bis 15:00 Uhr entlang der Marathonstrecke gesperrt sein: Saksahanskoho-Straße in Richtung Halytska-Platz, weiter über den Berezestskyj-Prospekt (ungerade Seite) in Richtung der Kreuzung mit der Akademika-Jangel-Straße.

Anschließend wird der Marathon an der Kreuzung des Berezestskij-Prospekts und der Akademika-Jangel-Straße wenden, den Berezestskij-Prospekt in umgekehrter Richtung zurücklaufen, dann die Saksaganskij-Straße entlangführen und am Sportpalast enden.

Alle diese Abschnitte sind während des oben genannten Zeitraums für den Verkehr gesperrt.