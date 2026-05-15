Im Zentrum von Kiew kommt es am Wochenende vom 16: bis 17. Mai zu Verkehrsbeschränkungen: Gründe und Liste der betroffenen Straßen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Im Zentrum von Kiew gelten am 16. und 17. Mai vorübergehende Verkehrsbeschränkungen aufgrund der Durchführung der gemeinnützigen Sportveranstaltung „MHP Run4Victory Kiew-Marathon“.
Dies teilte der erste stellvertretende Leiter der Abteilung für Streifenpolizei, Olexij Biloshitskyj, auf Telegram mit.
Am 16. Mai gelten die Einschränkungen für alle Arten von Kraftfahrzeugen von 10:30 bis 13:00 Uhr auf der Esplanadna-Straße (ab der Kreuzung mit der Rognidynska-Straße) und der Zhylianska-Straße (ab der Kreuzung mit der Velyka Wassylkivska-Straße).
Am 17. Mai wird der Verkehr von 8:00 bis 15:00 Uhr entlang der Marathonstrecke gesperrt sein: Saksahanskoho-Straße in Richtung Halytska-Platz, weiter über den Berezestskyj-Prospekt (ungerade Seite) in Richtung der Kreuzung mit der Akademika-Jangel-Straße.
Anschließend wird der Marathon an der Kreuzung des Berezestskij-Prospekts und der Akademika-Jangel-Straße wenden, den Berezestskij-Prospekt in umgekehrter Richtung zurücklaufen, dann die Saksaganskij-Straße entlangführen und am Sportpalast enden.
Alle diese Abschnitte sind während des oben genannten Zeitraums für den Verkehr gesperrt.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“