In der Ukraine wuchs der Busmarkt um ein Drittel

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden von Januar bis Oktober 2025 2 113 Busse und Minibusse zugelassen, das sind 28% mehr als in den 10 Monaten des letzten Jahres. Dies teilte der Verband der Automobilhersteller der Ukraine am 11. November mit.

Generell wurde die Busflotte der Ukraine seit Jahresbeginn mit 2 113 Bussen aufgefüllt (+28% zum gleichen Zeitraum des Jahres 2024). Davon sind 1.046 Einheiten neu (+12%); gebraucht – 1.067 Einheiten (+50%)“.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Oktober 225 Busse, einschließlich Kleinbusse, in die ukrainische Flotte aufgenommen wurden. Das sind 5% weniger als im Oktober 2024.

Der Anteil der Neufahrzeuge lag im vergangenen Monat bei 49%, während er im letzten Jahr 57% betrug.

Die Verkaufsschlager in diesem Segment waren im Oktober Fahrzeuge aus inländischer Produktion: Ataman – 39 Einheiten, ZAZ – 29 Einheiten, Etalon – 14 Einheiten.

Bei den importierten Gebrauchtbussen waren die drei Spitzenreiter Mercedes-Benz – 45 Einheiten, SOR – 21 Einheiten, Volkswagen – 11 Einheiten.