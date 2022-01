Der Absatz von Elektroautos in der Ukraine ist innerhalb eines Jahres um 20 % gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ende 2021 stiegen die Verkäufe von neuen und gebrauchten Elektroautos in der Ukraine im Vergleich zu 2020 um 18,9 % – auf 8.541 Einheiten, darunter 14,2 % der Neuzulassungen gegenüber 8,9 % im Jahr zuvor. Dies teilte der Verband der ukrainischen Automobilindustrie (FAU) am Montag, den 10. Januar, mit.

„Das Jahr endete mit einem positiven Ergebnis. Im Dezember überstieg die Zahl der Neuzulassungen mit 928 Elektro-Pkw zum ersten Mal 900 Einheiten – doppelt so viele wie vor einem Jahr und 7,7 % mehr als im November“, so der Bericht.

Damit blieben die drei Spitzenreiter unverändert – Nissan, Tesla und Chevrolet, die zusammen 55 % des Marktes halten.

Nach den vorliegenden Statistiken konnte Nissan, der Marktführer bei den Zulassungen (Marktanteil 26,1 ), nach den Ergebnissen des letzten Jahres einen kleinen Zuwachs (um 1 % oder 26 Fahrzeuge) verzeichnen – bis zu 2227 Einheiten (in 11 Monaten gab es einen Rückgang der Verkäufe). (in den ersten 11 Monaten verzeichnete Nissan einen Rückgang von 1).

Gleichzeitig ging der Absatz von Tesla (19,6 % Marktanteil) um 16 % auf 1670 Einheiten zurück, und Chevrolet (mit 9,4 % Marktanteil) legte um 54 % auf 802 Einheiten zu.

„Interessanterweise konnten fast alle Marken ihre Verkäufe steigern – außer Tesla und Kia. Insbesondere Audi verdoppelte seine Verkäufe und schaffte damit den Sprung in die Top 10 auf Platz sieben“, heißt es in dem Bericht.

Renault (plus 76% auf 551 Einheiten), Volkswagen (plus 80% auf 550 Einheiten), Hyundai (plus 43% auf 363 Einheiten), Audi (plus 334 Einheiten), Mercedes-Benz (plus 284 Einheiten) und Kia (plus 4.000 Einheiten) folgen in der Rangliste auf die ersten drei Marken.), Mercedes-Benz (28% auf 236 Einheiten) und Kia (-13% auf 154 Einheiten)

Der Bericht stellt fest, dass Fiat, das im Jahr 2020 auf Platz 4 und im Jahr 2021 auf Platz 12 lag, seine Position in Tofis President 10 nicht halten konnte.

Die FAU gibt an, dass im Jahr 2021 insgesamt 200 Modelle von 58 Marken auf dem Markt waren.

Marktführer bleibt mit großem Abstand der Nissan Leaf (24,6 % Anteil), auf Platz zwei folgt das Tesla Model 3 (9,7 %), und der Chevrolet Bolt EV ist mit 8,9 % Anteil an allen Zulassungen der drittbeliebteste (ein Jahr zuvor belegte das Tesla Model S den dritten Platz, der 2021 auf den vierten Platz rückt).