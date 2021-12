In Uschhorod wurden die Autos eines Journalisten und seiner Frau verbrannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zwei Autos des zakarpatischen Journalisten Pavlo Beletsky und seiner Frau wurden am Sonntagmorgen in Uschhorod angezündet, teilte die zakarpatische Polizei mit.

Beletsky ist der Gründer und Chefredakteur der Nachrichtenagentur ZIDO. Der Journalist führt die Brandstiftung auf seine berufliche Tätigkeit zurück.

„Der Nationale Journalistenverband der Ukraine verurteilt das brutale Verbrechen, das ein Akt der Einschüchterung gegen Journalisten in den Unterkarpaten ist. Die Gewerkschaft drückt ihre Solidarität mit einem Kollegen aus und fordert die Polizei auf, unverzüglich und effektiv zu ermitteln“, sagte der Vorsitzende der NSJU, Serhij Tomilenko.

Gleichzeitig teilte die Polizei der Region Transkarpatien mit, dass sie die Beschädigung des Autos des Journalisten nach Teil 2 Artikel 194 des Strafgesetzbuches (vorsätzliche Zerstörung oder Beschädigung des Eigentums einer anderen Person durch Brandstiftung) untersucht.

Gegen 5:20 Uhr erhielt die Linie 102 eine Meldung über einen brennenden Pkw in einer Straße am Stadtrand von Uschhorod.

„Bei der Inspektion des Tatorts wurde festgestellt, dass das Feuer einen Subaru Forester vollständig und einen in der Nähe geparkten Volkswagen Beetle teilweise beschädigte. Beide Fahrzeuge befanden sich im Besitz eines Einwohners der Region Uschhorod, der als Journalist tätig ist“, so die Polizei in einer Erklärung.