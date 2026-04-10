Medien: Eine Gruppe von Abgeordneten hat ihren Fuhrpark für 100 Millionen erneuert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Journalisten von Bihus.Info haben die elektronischen Vermögenserklärungen der Abgeordneten für das Jahr 2025 analysiert.

Die Erklärungen der Abgeordneten für das Jahr 2025 zeugen von einer umfassenden Erneuerung der Fahrzeugflotten: Eine Reihe von Abgeordneten und ihre Familien nutzen nun Premium-Fahrzeuge, für die sie mindestens 100 Millionen Hrywnja ausgegeben haben. Dies geht aus einer Untersuchung von Bihus.Info hervor.

Insbesondere der Vorsitzende der Abgeordnetengruppe „Dovira“, Oleg Kulynich, fährt nun einen Mercedes-Benz V300D aus dem Jahr 2025. Das Fahrzeug ist auf die Firma „Oktan“ registriert, deren Eigentümer Kulynich selbst ist. Das Auto kostete mehr als 5,4 Millionen Hrywnja.

Kulinichs Kollege Alexander Suchow gab den Kauf eines BMW X5 aus dem Jahr 2025 für seine Frau im Wert von mehr als 4,7 Millionen Hrywnja an. Dieser Betrag übersteigt das gesamte Jahreseinkommen der Familie Suchow. In einem Kommentar erklärte der Abgeordnete, dass seine Frau ihr vorheriges Auto sowie eine Wohnung, die sie von ihrem Vater geerbt hatte, verkauft und ihre eigenen Ersparnisse verwendet habe.

Währenddessen wurde der Fuhrpark von Boris Prykhodko um gleich zwei Fahrzeuge erweitert: einen Lexus LX 600 aus dem Jahr 2023 und einen Porsche Panamera aus dem Jahr 2024. In der Erklärung des Abgeordneten ist angegeben, dass seine Frau den Lexus für mehr als 2,6 Millionen Hrywnja erworben habe, doch im Jahr 2023 wurde dasselbe Fahrzeug für 138.000 Dollar verkauft. Den Preisverfall um mehr als das Doppelte begründete der Abgeordnete mit einer allgemeinen Preissenkung und erklärte, dass vor dem Kauf eine Bewertung des Fahrzeugs durchgeführt worden sei.

Gleichzeitig sind Serhij Labazjuk und Petro Jurchyshyn (Za Maybutne) auf einen Range Rover des Modelljahres 2025 umgestiegen. Der Preis für solche Fahrzeuge liegt bei etwa 8 Millionen Hrywnja.