Die russische Armee hat Balaklija mit Drohnen angegriffen: Ein Gebäude stand in Flammen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 19. Mai griff die russische Armee die Stadt Balaklija im Bezirk Isjum in der Oblast Charkiw mit einer Drohne an. Am Ort des Treffers brach ein Feuer aus.

Quelle: Witalij Karabanov, Leiter der städtischen Militärverwaltung von Balaklija

Zitat: „Der feindliche Drohnenangriff traf ein Nichtwohngebäude. Infolge des Treffers brach am Ort des Geschehens ein Feuer aus.“

Details: Nach Angaben des Beamten wurde bei dem Angriff niemand verletzt. Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz, um die Folgen zu beseitigen.

Vorgeschichte: .*

In der Nacht zum 19. Mai griffen russische Truppen die Stadtteile Kholodnohirskyj und Novobavarskyj in Charkiw mit Drohnen an. Am Ort des Einschlags brach ein Feuer aus.