Die Nationalbank hat eine Entscheidung zum Leitzins getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Aufsichtsbehörde hat den Prognosepfad für den Leitzins überarbeitet – derzeit wird erwartet, dass dieser bis zum zweiten Quartal 2027 auf einem Niveau von 15 % gehalten wird.

Die Nationalbank der Ukraine (Nationalbank der Ukraine) hat beschlossen, den Leitzins bei 15 % p. a. zu belassen. Dies wurde am Donnerstag, dem 30. April, auf der Website der Regulierungsbehörde bekannt gegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung getroffen wurde, um die Attraktivität von Hrywnja-Instrumenten, die Stabilität des Devisenmarktes und die Kontrollierbarkeit der Inflationserwartungen vor dem Hintergrund eines zunehmenden Preisdrucks zu unterstützen.

Angemessene geldpolitische Rahmenbedingungen werden dazu beitragen, dass die Inflation wieder auf einen Kurs der nachhaltigen Verlangsamung in Richtung des Ziels von 5 % am Ende des geldpolitischen Horizonts zurückkehrt. Sollten sich die Risiken für die Preisentwicklung verstärken, sei die Nationalbank der Ukraine bereit, zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung des Inflationsdrucks zu ergreifen, heißt es in der Mitteilung.

Zudem hat die Nationalbank den Prognosepfad für den Leitzins revidiert – derzeit wird erwartet, dass dieser bis zum zweiten Quartal 2027 auf einem Niveau von 15 % gehalten wird. Dies ist durch die Notwendigkeit begründet, die Inflationsentwicklung unter Kontrolle zu halten.