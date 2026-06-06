Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was sagte Sybiha über Putins Ablehnung und die Folgen für die Russische Föderation? Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erklärte, der russische Diktator Wladimir Putin habe die Gelegenheit verpasst, sich aus dem gescheiterten Krieg zurückzuziehen, indem er das Angebot des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu direkten Friedensverhandlungen abgelehnt habe.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen Beitrag in den sozialen Netzwerken X.

Laut Sybiha ist Putins Ablehnung eine schlechte Nachricht für die Russen, da sich die Lage für Russland nur noch weiter verschlechtern wird.

„Die Verluste auf dem Schlachtfeld werden zunehmen. Die Niederlagen werden immer demütigender ausfallen. Die Wirtschaft wird immer tiefer in die Rezession abrutschen. Es werden mehr Arbeitsplätze verloren gehen, die Steuern werden steigen, und die Inflation wird die schwächsten Bevölkerungsschichten treffen“, schrieb der Minister.

Er fügte hinzu, dass es in der Russischen Föderation bereits keine sicheren Orte mehr gebe, die „von den langfristigen Sanktionen der Ukraine verschont bleiben“ könnten (gemeint sind Luftangriffe). Und die Intensität der Angriffe werde weiter zunehmen.