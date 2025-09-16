So groß wie 2,5 Fußballfelder: Das Feuer nach dem Beschuss des Logistikzentrums Epicentre konnte erst nach 10 Stunden gelöscht werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Rettungskräfte brauchten mehr als 10 Stunden, um ein 17.000 Quadratmeter großes Feuer zu löschen, nachdem eine feindliche Drohne das Epicentre-Logistikzentrum in der Region Kiew getroffen hatte.

Dies teilte der Innenminister Ihor Klymenko mit.

„Um das Ausmaß des Feuers zu verstehen, muss man sich vorstellen, dass es sich um 2,5 Fußballfelder handelt, die in Flammen stehen. Die Arbeit der Rettungskräfte wurde durch die große Fläche und die gefüllten Lagerhallen des Verbrauchermarktes erschwert, die starken Rauch verursachten. Außerdem gibt es in der Nähe weitere Gebäude, die vor dem Feuer geschützt werden mussten“, sagte er.

Nach Angaben von Klymenko waren etwa 400 Rettungskräfte, mehr als 100 Geräte, zwei Hubschrauber, ein Löschzug und vier Löschroboter an den Löscharbeiten beteiligt.

Es waren nicht nur Einheiten aus der Region Kiew, sondern auch aus der Hauptstadt beteiligt. Auch Freiwillige Feuerwehren löschten das Feuer Seite an Seite mit den Profis.

Um es kurz zu machen:

Am 16. September griffen die Russen das Logistikzentrum von Epicentre in der Region Kiew an.

Der Angriff führte zu einem Großbrand. Es wurde niemand getötet oder verletzt. Allerdings erlitt das Unternehmen erneut erhebliche Verluste.