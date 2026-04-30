Abwärtstrend: PrivatBank und Wechselstuben haben die Wechselkurse zum 30. April aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die PrivatBank hat die Kartentauschkurse für Dollar und Euro deutlich gesenkt. Der Devisenmarkt hat sich mit einer Abwärtstendenz stabilisiert: Stand 30. April hat der Dollar in den Wechselstuben 5 Kopeken verloren, während der Euro in den Banken deutlich an Wert verloren hat. Die größten Schwankungen sind bei bargeldlosen Zahlungen zu verzeichnen.

Wo es heute am günstigsten ist, Devisen zu kaufen, und welche Strategie Monobank, Oschchadbank und „Pumb“ gewählt haben – lesen Sie im folgenden Artikel von RBK Ukrajina.