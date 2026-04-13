Dollar und Euro im Aufwind: Wie sich die Wechselkurse in Wechselstuben und Banken nach Ostern verändert haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie viel kostet der Dollar heute und wo ist die Währung günstiger? Die Arbeitswoche in der Ukraine begann mit einem Anstieg der Fremdwährungskurse. Am Montag, dem 13. April, stieg der Euro in den Wechselstuben um gleich 20 Kopeken, während sich der Dollar deutlich über der Marke von 43,60 Hrywnja festsetzte.

Welchen Kurs haben PrivatBank, Oschchadbank und monobank heute festgelegt und wo ist es günstiger, Devisen zu kaufen – an den Schaltern oder über mobile Apps? Lesen Sie dazu den folgenden Artikel von RBK Ukrajina.