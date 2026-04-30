Die Russen haben ein Verwaltungsgebäude in Tschernihiw angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Vorläufigen Angaben zufolge wurden bei dem feindlichen Angriff drei Menschen verletzt. Zudem wurden Schäden an angrenzenden Wohnhäusern festgestellt.

Russische Truppen haben am Nachmittag des 30. April ein Verwaltungsgebäude in Tschernihiw getroffen. Vorläufigen Angaben zufolge gibt es drei Verletzte. Dies teilte die Pressestelle des Stadtrats von Tschernihiw mit.

„Infolge des Angriffs der Russischen Föderation auf die Stadt Tschernihiw wurde ein Treffer am Verwaltungsgebäude verzeichnet. Vorläufigen Angaben zufolge wurden drei Personen verletzt“, hieß es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass im privaten Sektor Schäden an Fenstern von Wohnhäusern festgestellt wurden.

Zur Erinnerung: Die Luftabwehrkräfte haben 172 von 206 Drohnen neutralisiert, mit denen die russischen Angreifer die Ukraine angegriffen haben.

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