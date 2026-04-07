Nächtlicher Drohnenangriff: Treffer an 14 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Nacht zum 7. April griffen russische Truppen die Ukraine mit 110 Angriffsdrohnen der Typen Schahed, Gerbera, Italmas und anderen Typen an, davon etwa 70 „Schahed“-Drohnen. Dies teilten die Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine mit.

Der Angriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 08:00 Uhr 77 feindliche Drohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und anderer Typen im Norden, Süden und Osten des Landes von der Luftabwehr abgeschossen bzw. neutralisiert.

Es wurde der Einschlag von 31 Angriffsdrohnen an 14 Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an neun Orten registriert.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Angriff andauert und sich russische Drohnen im Luftraum befinden.