Das Cashback-Programm für Kraftstoff wurde bis zum Ende des Frühlings verlängert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat das Cashback-Programm für Kraftstoff bis zum 31. Mai 2026 verlängert.

Dies teilt das Ministerium für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft mit.

Die Entscheidung wurde angesichts der anhaltend hohen Kraftstoffpreise und der regen Nutzung des Programms durch die Ukrainer getroffen, wie das Ministerium mitteilte.

„Ab dem 1. Mai beträgt der maximale Erstattungsbetrag bis zu 500 Hrywnja pro Monat und Nutzer – dies entspricht den tatsächlichen Auszahlungen an die Mehrheit der Teilnehmer“, teilte das Ministerium mit.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums haben seit dem Start des Programms am 20. März bereits über 2 Millionen Ukrainer einen Cashback für Kraftstoff erhalten. 91 % der Nutzer sind Besitzer von Kleinwagen mit geringem Hubraum.