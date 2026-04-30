Die Russen haben am Morgen Dnipro und Tschernihiw angegriffen: 1 Mensch kam ums Leben, 3 wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Eine Person kam ums Leben und drei weitere wurden verletzt, als russische Truppen am Morgen des 30. April die Städte Dnipro und Tschernihiw angriffen.

Quelle: : Alexander Ganza, Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Dnipropetrowsk, und Dmitri Bryzhynskyj, Leiter der städtischen Militärverwaltung von Tschernihiw, auf Telegram

Zitat von Hanzha: : „Eine Person kam ums Leben, eine weitere wurde durch den russischen Angriff auf den Bezirk Dnipro verletzt. Durch den Angriff gerieten ein Geschäft und in der Nähe stehende Autos in Brand.“

Details: : Lokale Telegram-Kanäle berichten, dass die Angreifer Dnipro angreifen.

Außerdem haben die Angreifer Drohnen auf Tschernihiw geschickt.

„Die Stadt wird vom Feind angegriffen. Eine Drohne traf ein Verwaltungsgebäude in der Stadt. Vorläufigen Angaben zufolge wurden zwei Menschen verletzt. Die Informationen werden noch präzisiert“, teilte Bryzhynskyj mit.