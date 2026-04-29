Ein US-Senator hat dem Pentagon vorgeworfen, Hilfsgelder für die Ukraine in Höhe von 400 Millionen Dollar blockiert zu haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die bereitgestellten Mittel werden faktisch nicht eingesetzt und bleiben innerhalb der Strukturen des Verteidigungsministeriums blockiert. Der republikanische Senator Mitch McConnell erklärte, das US-Verteidigungsministerium verzögere die Bereitstellung von Militärhilfe für die Ukraine.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Artikel der Washington Post.