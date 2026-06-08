Er versandte Munition zum Abwurf aus einer Drohne: Verdächtiger im Zusammenhang mit der Explosion bei „Nowa Poschta“ festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Strafverfolgungsbehörden haben einen Mann festgenommen, der Munition per Post verschickt hatte, was zu einer Explosion und zum Tod eines 59-jährigen Mitarbeiters einer Filiale von „Nowa Poschta“ im Stadtteil Obolon in Kiew führte.

Quelle: Natspol, Sicherheitsdienst der Ukraine, Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew

Details: Bei der Untersuchung des Tatorts fanden Sprengstoffexperten der Hauptstadtpolizei Reste von Geschossen. Ermittler der Kriminalpolizei der Kiewer Polizeibehörde identifizierten gemeinsam mit Kriminalanalytikern und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Ukraine die Person des Absenders des Pakets. Es handelte sich um einen 35-jährigen Einwohner der Region Saporischschja.

Es wurde festgestellt, dass der Verdächtige am 4. Juni per Post von der Region Saporischschja nach Puscha-Wodytsia Munition zum Abwurf aus einer Drohne an einen Bekannten verschickt hatte. Diese gelangten jedoch nicht zum Empfänger, da das Paket am nächsten Tag in einem Postterminal im Obolonskyj-Bezirk von Kiew explodierte. Durch die Explosion kam ein 58-jähriger Mitarbeiter der Postfiliale ums Leben, zwei weitere Kollegen wurden verletzt.

Der Absender der Munition wurde im Gebiet Saporischschja festgenommen.

Dem Verdächtigen wurde die Tatvorwurf mitgeteilt, und es wurde eine Untersuchungshaft ohne Möglichkeit der Kaution als Sicherungsmaßnahme angeordnet.