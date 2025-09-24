Nächtlicher Drohnenangriff auf Charkiw: die Hauptauswirkungen betrafen den Energiesektor, die Stadt litt unter Stromausfällen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 23. September hat Russland Charkiw mit 18 Drohnen angegriffen, wobei zwei Stadtteile angegriffen wurden. Die Hauptauswirkungen betrafen den Energiesektor, und es kam zu Stromausfällen in der Stadt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Post des Bürgermeisters von Charkiw, Igor Terechow, auf Telegram.

„Der Hauptangriff des Feindes galt der Energieinfrastruktur, wodurch die Stromversorgung der Stadt beeinträchtigt wurde“, schrieb Terekhov.

Er sagte auch, dass der Angriff auf Charkiw Wohngebäude, Geschäfte und mehrere Autos beschädigt hat, aber es gab keine Verletzten.

Darüber hinaus haben Teile der Bezirke Cholodnohirsk und Schewtschenkiwski aufgrund des Angriffs auf die Energieanlage Probleme mit der Fortbewegung des elektrischen Bodenverkehrs. Ersatzstraßenbahnen und Oberleitungsbusse wurden durch Ersatzbusse ersetzt.

Laut Terechow kann es in einigen Gebieten aufgrund der fehlenden Elektrizität zu einem teilweisen Fehlen von Warmwasser kommen – Spezialisten der KHMZ arbeiten bereits an der Lösung dieser Probleme.

Zur Erinnerung: In der Nacht vom 23. auf den 24. September griffen die russischen Invasoren Charkiw und die Region erneut massiv mit Drohnen an. Der feindliche Beschuss verursachte Brände und verletzte Menschen. Der Angriff dauerte etwa eine Stunde lang an. Mindestens 17 Explosionen waren in der Stadt zu hören.