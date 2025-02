Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Trump hat gesagt, er wolle amerikanisches Geld zurück, auch wenn die Ukraine „eines Tages russisch werden sollte“.

US-Präsident Donald Trump sagte, er wolle amerikanisches Geld zurückgeben, egal wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine ausgeht. Dies berichtet die New York Post

Trump stellte fest, dass die Ukraine „im Wesentlichen zugestimmt hat“, den USA seltene Erden als Bezahlung für die Militärhilfe zu geben, die Washington Kiew gewährt hat.

„Sie haben extrem wertvolles Land in Bezug auf seltene Erden (Mineralien), in Bezug auf Öl und Gas, in Bezug auf andere Dinge. Ich möchte, dass unser Geld geschützt wird, denn wir geben Hunderte von Milliarden Dollar (in der Ukraine) aus“, sagte Trump gegenüber Fox News.

Der US-Präsident besteht darauf, dass die Staaten Zugang zu den natürlichen Ressourcen der Ukraine haben müssen, unabhängig davon, ob ein Friedensabkommen zwischen Moskau und Kiew erreicht werden kann.

„Sie können ein Abkommen schließen. Sie werden vielleicht kein Abkommen schließen. Sie können eines Tages russisch sein oder auch nicht. Aber wir werden all dieses Geld in (der Ukraine) haben, und ich sage, ich will es zurück“, sagte Trump.

Wir erinnern uns, Donald Trump sagte, dass die Staaten der Ukraine weiterhin im Austausch für ukrainische Seltenerdmetalle helfen können. Auch in Washington wird an Garantien für die Ukraine gearbeitet.

In seiner Antwort erinnerte Selenskyj daran, dass einer der Punkte des Victory-Plans Investitionen in Mineralien sind, so dass die Ukraine offen für die Zusammenarbeit mit Partnern ist.