In der Region Sumy sind vier Menschen durch Sprengstoff ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zwei Personen stießen versehentlich auf einen Sprengkörper und starben noch am Unfallort. Zwei weitere Personen wurden auf einem Traktor von einer Explosion erfasst und erlitten Verletzungen.

An der Grenze der Region Sumy kam es zu zwei Fällen, in denen Einwohner versehentlich durch Sprengstoff verletzt wurden. Zwei Menschen starben, zwei wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleg Grigorow, am Abend des Montags, dem 6. April, mit.

Seinen Angaben zufolge stießen Menschen am Sonntag in einem Dorf der Gemeinde Sveska beim Löschen eines Grasbrandes auf einen Sprengkörper. Infolgedessen starben ein 52-jähriger Mann und eine 70-jährige Frau noch am Unfallort.

„Heute fuhren zwei Männer in einem anderen Teil der Gemeinde mit einem Traktor auf einer ihnen bekannten Strecke und stießen auf einen Sprengkörper. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge handelte es sich um Sprengstoff, der vom Feind mit einer Drohne abgeworfen worden war. Die 53- und 48-jährigen Männer erlitten Splitterverletzungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte leisten die notwendige Hilfe“, teilte Grigorow mit.

Er wies darauf hin, dass der Feind Minen einsetzt, darunter auch ferngesteuerte – mithilfe von Drohnen.

Der Beamte forderte die Einwohner auf, sich nicht verdächtigen Gegenständen zu nähern und dies auch ihren Kindern zu erklären.