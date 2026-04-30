Die Nationalbank hat ihre Prognosen für die Inflation und das BIP nach unten korrigiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine verlangsamte sich die Inflation von Juni 2025 bis Januar 2026 stetig, stieg danach jedoch wieder an.

Dies teilte der Vorsitzende der Nationalbank der Ukraine, Andrij Pyschnyj, mit.

Der Preisdruck verstärkte sich aufgrund der schwierigen Lage im Energiesektor nach den russischen Beschüssen, des starken Anstiegs der Kraftstoffpreise vor dem Hintergrund des Krieges im Nahen Osten, der Auswirkungen der Abwertung des Hrywnja in den vorangegangenen Perioden sowie eines schneller als erwartet verlaufenden Lohnanstiegs.

Im März beschleunigte sich die Inflation auf 7,9 % und die Kerninflation auf 7,1 %. Beide Werte übertrafen die vorherige Prognose der Nationalbank der Ukraine.

Nach Einschätzung der Nationalbank der Ukraine setzte sich der Inflationsanstieg im April fort.

Nach Angaben der Nationalbank der Ukraine wird die Inflation im nächsten Jahr wieder zurückgehen und im Jahr 2028 das Ziel von 5 % erreichen.

In den kommenden Monaten wird die Inflation in etwa auf dem aktuellen Niveau bleiben, sich jedoch in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen (auf 9,4 % zum Jahresende), da der Druck auf die Produktionskosten der Unternehmen zunimmt, vor allem aufgrund der bereits eingetretenen Verteuerung der Energieressourcen.