Die Ukraine wird sich bei Trumps Team über die Einzelheiten des Vorschlags der Russischen Föderation für einen „Waffenstillstand“ am 9. Mai erkundigen, so Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine ist bereit für Frieden, aber nicht für Illusionen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Vertreter beauftragt, Kontakt mit dem Team von Donald Trump aufzunehmen, um Einzelheiten des russischen Vorschlags für einen „Waffenstillstand“ zu klären.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag von Selenskyj auf Telegram.

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Was Selenskyj herausfinden möchte

Der Präsident betonte: Die Ukraine möchte verstehen, worum es tatsächlich geht.

„Wir werden klären, worum es konkret geht: um ein paar Stunden Sicherheit für die Parade in Moskau oder um etwas Größeres“, erklärte Selenskyj.

Die Position der Ukraine

Kiew ist zu Verhandlungen bereit, jedoch nur in einem Format, das zu einem echten Ergebnis führt.

„Unser Vorschlag lautet: einen langfristigen Waffenstillstand zu vereinbaren, zuverlässige Sicherheit für die Menschen und dauerhaften Frieden zu gewährleisten. Die Ukraine ist bereit, dafür in jedem würdigen und effektiven Format zu arbeiten“, betonte der Präsident.

Unterdessen erklärte das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation, warum der Kremlchef überhaupt von einem Waffenstillstand sprach. Laut dem Leiter des ZBD, Andrij Kowalenko, schlägt der russische Diktator Wladimir Putin einen Waffenstillstand für den 9. Mai vor, weil er sich Sorgen um seine Parade macht und selbst in Moskau keine Sicherheit garantieren kann.