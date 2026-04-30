Die türkische Kette SuperStep schließt alle Filialen in der Ukraine – was ist über die Entscheidung des Einzelhändlers bekannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Schuhhandelskette SuperStep stellt ihren Betrieb in der Ukraine nach einer strategischen Überprüfung des Geschäfts ein. Die internationale Multibrand-Schuhhandelskette SuperStep wird im Laufe der Monate Mai und Juni alle ihre Filialen in der Ukraine schließen. Die Entscheidung wurde im Rahmen einer strategischen Analyse der globalen Geschäftstätigkeit des Unternehmens und der Optimierung des Geschäftsmodells getroffen…

Die Schuhhandelskette SuperStep stellt ihren Betrieb in der Ukraine nach einer strategischen Überprüfung des Geschäfts ein. Die internationale Multibrand-Schuhhandelskette SuperStep wird im Laufe der Monate Mai und Juni alle ihre Filialen in der Ukraine schließen. Die Entscheidung wurde im Rahmen einer strategischen Analyse der globalen Geschäftstätigkeit des Unternehmens und der Optimierung des Geschäftsmodells getroffen.

Dies erklärte der Geschäftsführer der Eren Retail Group in der Ukraine, Zafer Özbay, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf RAU berichtet.