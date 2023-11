Starke Kälte und Schnee werden für die Ukraine vorhergesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine wird vom 19. bis 23. November ein starker Kälteeinbruch erwartet, die Temperatur kann bis auf -14 Grad Celsius fallen. In vielen Regionen wird Schnee vorhergesagt. Dies berichtete die Meteorologin Natalija Didenko.

Ihr zufolge wird die Lufttemperatur auf kleine „Minusgrade“ fallen und in den Nachtstunden des 23. und 24. November im nördlichen Teil der Ukraine und im Nordosten (Region Sumy, Region Poltawa, Region Charkiw) wird die Temperatur wahrscheinlich auf -10-14 Grad Celsius fallen.

Am 16. November wird es in der Ukraine mancherorts leichten Regen geben, und in einigen Gebieten der Region Kiew, der Region Tschernihiw und der Region Sumy ist Nassschnee möglich. Der Wind wird zu stürmischen Böen zunehmen.

Die Lufttemperatur beträgt nachts 0+5 Grad, im Süden bis zu +9 Grad, tagsüber werden +4+9 Grad erwartet, im südlichen Teil und im Südosten +9+12, auf der Krim bis zu +14 Grad.

In der Hauptstadt wird am 16. November ein Wind von bis zu 12-15 Metern pro Sekunde erwartet. In Kiew wird leichter Regen erwartet, am Abend möglicherweise Nassschnee.

In den westlichen Regionen werden am Samstag, den 18. November, starker Nassschnee und stürmische Winde vorhergesagt, am Sonntag, den 19. November, wird es im Süden, im Zentrum und im Osten starken Regen und starke Winde geben.

Am 20. November wird die Lufttemperatur tagsüber etwa +4+6 Grad betragen, am Abend wird sie auf +1+4 Grad sinken.

Wir erinnern daran, dass das ukrainische hydrometeorologische Zentrum feststellt, dass es in Kiew und in der Region bereits am 17. und 18. November einen kleinen nassen Schnee geben wird.