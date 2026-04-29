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Die Regierung hat den Stromtarif festgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Für Haushalte, für die Strom die Hauptwärmequelle darstellt, gilt vom 1. Oktober bis zum 30. April ein Vorzugstarif.

Das Kabinett der Minister hat den geltenden Stromtarif für Privatkunden bis zum 31. Oktober 2026 auf dem Niveau von 4,32 Hrywnja/kWh verlängert. Dies teilte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko am Mittwoch, dem 29. April, auf Telegram mit.

„Das bedeutet, dass die Strompreise für die Bevölkerung unverändert bleiben“, schrieb sie.

Zudem kündigte Swyrydenko Unterstützung für Haushalte an, für die Strom die Hauptwärmequelle darstellt – Häuser und Wohnungen mit Elektroheizung sowie Mehrfamilienhäuser, die nicht an die Gasversorgung und an zentrale oder autonome Wärmeversorgungssysteme angeschlossen sind.

„Für sie gilt im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 30. April ein Vorzugstarif – 2,64 Hrywnja pro kWh bei einem Verbrauch von bis zu 2.000 kWh pro Monat, bei einem Verbrauch über diesem Volumen beträgt der Preis 4,32 Hrywnja pro kWh. Auf diese Weise verringern wir die finanzielle Belastung für die Familien“, erklärte die Ministerpräsidentin.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 195

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