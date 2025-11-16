Die Ukraine hat sich auf Gaslieferungen aus Griechenland geeinigt: Die Finanzierung wird sichergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine hat sich mit der griechischen Regierung auf einen weiteren Gaslieferkorridor geeinigt.

Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj bekannt.

„Dies wird eine weitere Richtung der Gasversorgung sein – um die Gasimportrouten für die Ukraine für den Winter zu sichern“, sagte Selenskyj.

Der Präsident fügte hinzu, dass es Vereinbarungen über die Finanzierung dieser Lieferungen gibt, die Gasimporte im Wert von 2 Milliarden Euro abdecken sollen, um den Ausfall der ukrainischen Produktion aufgrund der russischen Streiks zu kompensieren.

„Die ukrainische Regierung hat Mittel für die Finanzierung der Importe bereitgestellt, unsere europäischen Partner helfen, europäische Banken helfen unter den Garantien der Europäischen Kommission, ukrainische Banken helfen ebenfalls, Norwegen hilft und wir arbeiten aktiv mit amerikanischen Partnern zusammen – wir werden die volle Finanzierung haben“, fügte Selenskyj hinzu.

Aktualisiert um 14:58 Uhr. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sagte, dass das Abkommen bereits unterzeichnet worden sei, und laut Selenskyj werden die Lieferungen im Januar 2026 beginnen.

