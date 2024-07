Nachrichten am 4. Juli: Risiko eines Preisanstiegs, erneut Rekordstromimporte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Worüber haben heute alle gesprochen?

Über Stromimporte:

Vertreter der großen ukrainischen Industrieunternehmen haben die Regierung aufgefordert, die Entscheidung, den Anteil der Stromimporte von 50% auf 80% zu erhöhen, um Versorgungsengpässe zu vermeiden, zu überdenken, während das Energieministerium sagt, dass dies aufgrund eines erheblichen Engpasses derzeit nicht möglich ist.

Am Donnerstag importiert die Ukraine eine Rekordmenge an Strom – 35 GWh, das ist 1 GW mehr als am rekordverdächtigen Mittwoch, dem 3. Juli.

Über Stromausfälle:

Am Freitag, den 5. Juli, werden den ganzen Tag über Stromausfälle verhängt.

Die Preise:

Im Zeitraum Januar-Mai 2024 hat sich die Inflation in der Ukraine auf 2% verlangsamt, die niedrigste Rate der letzten Jahre. Es besteht jedoch weiterhin die Gefahr von Preissteigerungen in naher Zukunft.

Verbrauchssteuern auf Kraftstoffe:

Der Ausschuss für Finanz-, Steuer- und Zollpolitik der Werchowna Rada hat in zweiter Lesung den Gesetzesentwurf zur Erhöhung der Verbrauchssteuern auf Kraftstoffe angenommen.

