Die Russen haben in der Region Dnipropetrowsk zugeschlagen: Es gibt einen Verwundeten und viel Zerstörung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Nacht haben die Verteidiger sieben Drohnen im Gebiet Dnipropetrowsk zerstört. Allerdings gab es auch Treffer im Bezirk Sinelnikovsky.

In der Nacht zum 25. Juli griffen russische Truppen das Gebiet Dnipropetrowsk an. Es gibt Treffer im Bezirk Sinelnikovsky – in den Gemeinden Malomikhailivska und Vasilkivska. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Sergey Lyssak am Freitag, den 25. Juli in Telegram mit.

„Ein 69-jähriger Mann wurde verletzt. Er wurde in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus gebracht. Es gab ein Feuer in einem Bauernhaus. Auch ein Gebäude, das nicht in Betrieb war, fing Feuer. Außerdem wurden ein Wohnhaus, drei Garagen und Stromleitungen beschädigt“, schrieb er.

Auch in Pawlohrad brannte nach Angaben der regionalen Militärverwaltung als Folge des Angriffs eine Drohne auf dem Gelände des Unternehmens. Im Bezirk Nikopol trafen die Russen FPV-Drohnen und warfen Munition aus Drohnen ab. Die Angreifer trafen das Bezirkszentrum und die Gemeinde Marhanezka. Das Feuer griff auf das Wirtschaftsgebäude und die Garage über. Wir erinnern daran, dass am 23. Juli in Krywyj Rih als Folge des Angriffs russischer Drohnen Häuser, Geschäfte und Solaranlagen beschädigt wurden. Russische Drohnen beschädigten Unternehmen und Infrastruktur in der Region Dnipropetrowsk