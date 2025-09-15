Russen haben ein Transportunternehmen in der Region Dnipropetrowsk beschossen und eine Frau verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Durch den russischen Beschuss in der Region Dnipro wurde eine Person verletzt und es brachen Brände in einem Transportunternehmen, einem Krankenhaus und einem Wald aus.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung Serhij Lyssak in Telegram

** Die direkte Rede des Chefs der Region*: „Der Feind hat die Region Dnipro mit Drohnen angegriffen. Es gab einen Treffer in der Gemeinde Jurijivka im Bezirk Pawlohrad. Es gab ein Feuer. Ein Transportunternehmen wurde beschädigt. Der Angreifer hat auch Apostolove im Bezirk Krywyj Rih getroffen. Auch dort gab es ein Feuer.“

Einzelheiten: Die Angreifer beschossen den Bezirk Nikopol mit Artillerie und griffen mit FPV-Drohnen an.

„Das Bezirkszentrum und die Gemeinde Pokrovske wurden angegriffen. Eine 63-jährige Frau wurde verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Infrastruktur, 4 Privathäuser und ein Nebengebäude wurden beschädigt, ein weiteres wurde zerstört. Eine Gasleitung wurde getroffen“, sagte Lyssak.

Die Kämpfer griffen den Bezirk Synelnyk mit FPV-Drohnen und gelenkten Luftbomben an. Die Gemeinden Pokrovska und Mezhivska wurden in Mitleidenschaft gezogen: das Dach einer medizinischen Einrichtung, Wald und trockenes Gras wurden verbrannt und ein Verwaltungsgebäude wurde beschädigt.

Nach Angaben von Lyssak haben die Verteidiger des Himmels sechs feindliche Drohnen über der Region abgeschossen.