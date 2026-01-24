Die Zahl der Verletzten in Charkiw überstieg 30 Personen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wohn- und Privathäuser, ein Wohnheim und zwei medizinische Zentren wurden in den Industrie- und Nemyshlanskyj-Vierteln der Stadt beschädigt.

Infolge eines massiven Angriffs der „Schahed“ auf Charkiw wurden mehr als 30 Menschen verletzt. Dies berichtete die regionale Staatsanwaltschaft am Samstag, den 24. Januar.

„Die Zahl der Verletzten infolge des nächtlichen feindlichen Angriffs auf Charkiw stieg auf 31 Menschen. Darunter zwei Kinder: ein 12-jähriger Junge und ein 7-jähriges Mädchen“, heißt es in der Meldung.

In der Nacht unter den Schlägen waren Industrie-und Nemyshlansky Bezirke der Stadt. Wohn- und Privathäuser, ein Wohnheim, zwei medizinische Zentren wurden beschädigt, Brände brachen aus.

Die Ermittler haben Voruntersuchungen gemäß dem Artikel über Kriegsverbrechen (Artikel 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.

Zuvor war von 19 Verletzten in Charkiw infolge des russischen Angriffs berichtet worden. Kinder wurden damals nicht erwähnt.

Wir möchten daran erinnern, dass die russischen Aggressoren in der Nacht zum Samstag 21 Raketen und 375 Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert haben. Einheiten der Luftabwehr und der elektronischen Kriegsführung haben die meisten der feindlichen Ziele abgefangen/unterdrückt. An 17 Orten wurden Treffer durch bis zu 20 Raketen und 18 Angriffsdrohnen registriert, an 12 weiteren Orten fielen Trümmer.

Das Hauptziel des Angriffs war Kiew. In der Hauptstadt wurden eine Person getötet und vier verletzt. Später wurde bekannt, dass es in der Stadt zu Unterbrechungen bei der Licht-, Heizungs- und Wasserversorgung kam.