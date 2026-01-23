Die Russische Föderation hat die Ukraine mit mehr als 100 Drohnen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Luftangriff wurde von der Luftfahrt, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für funkelektronische Kriegsführung und unbemannte Luftfahrzeuge sowie den mobilen Schießgruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Russland hat die Ukraine in der Nacht zum 23. Januar mit 101 Angriffsdrohnen aus verschiedenen Richtungen angegriffen. Den Luftverteidigungskräften gelang es, 76 feindliche Drohnen abzuschießen. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in Telegram mit.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftverteidigung ab 08:00 Uhr 76 feindliche Drohnen vom Typ Schahed, Gerber und Drohnen anderer Typen abgeschossen/unterdrückt.

Es wurden Treffer von 19 Angriffsdrohnen an 12 Orten verzeichnet.

Nach Angaben des Militärs griffen die Russen zwischen 20:00 Uhr am 22. Januar und dem Morgen des 23. Januar aus folgenden Richtungen an: Kursk, Orjol, Schatalowo, Millyorowo, Primorsko-Achtarsk – RF und besetztes Donezk. Etwa 60 von ihnen waren „Schaheds“.

Der Luftangriff wurde von Luftfahrzeugen, Flugabwehrraketen, Einheiten der elektronischen Kriegsführung und unbemannten Systemen, mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

„Der Angriff geht weiter, es befinden sich mehrere feindliche unbemannte Luftfahrzeuge im Luftraum. Beachten Sie die Sicherheitsregeln!“, warnte die Luftwaffe.

Wir erinnern daran, dass die russische Drohne am Abend des 20. Januar den privaten Sektor von Tschuhujiw im Gebiet Charkiw angegriffen hat. Infolge des Angriffs erlitten drei Menschen eine akute Stressreaktion.