Selenskyj erkennt die Auswirkungen der Korruptionsskandale auf die Friedensgespräche an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Regierungschef des Landes hat die Auswirkungen der Antikorruptionsermittlungen der letzten Wochen auf den Verlauf der Verhandlungen über ein „Friedensabkommen“ bestätigt.

Die Antikorruptionsermittlungen der letzten Wochen in der Ukraine wirken sich auf den Verhandlungsprozess für ein „Friedensabkommen“ aus. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris am Montag, den 1. Dezember.

Damit antwortete das Staatsoberhaupt auf eine Frage nach den Auswirkungen der Korruptionsskandale auf die Verhandlungen über das „Friedensabkommen“ mit der amerikanischen Seite.

„Alle (Dinge, d. Red.) beeinflussen die Situation, den Verhandlungsprozess. Alle Umstände und Menschen“, sagte der ukrainische Staatschef, ohne jedoch zu präzisieren, wen oder was er meinte.

Ihm zufolge hat er nur solche Entscheidungen getroffen und wird dies auch weiterhin tun, die „auf die Stärkung der Ukraine ausgerichtet sind“.

