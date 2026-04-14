„SvitloDIM“: Die Annahme von Anträgen in Charkiw und der Region hat begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ab heute können sich Charkiw und die Region Charkiw für die Teilnahme am Regierungsprogramm „SvitloDIM“ bewerben.

Dies teilt der Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, Olexij Kuleba, mit.

„Wir weiten das Programm speziell auf die Region Charkiw aus – als eine der Regionen, die solche Lösungen aufgrund der ständigen Angriffe des Feindes auf die Energieversorgung am dringendsten benötigt“, schrieb er auf Telegram.

Anträge auf Fördermittel in Höhe von bis zu 300.000 Hrywnja für die Energieeffizienz von Mehrfamilienhäusern können Wohnungseigentümergemeinschaften, Verwalter und Versorgungsgenossenschaften jeglicher Eigentumsform stellen.

Es handelt sich um Maßnahmen, die sich unmittelbar auf das tägliche Leben der Menschen auswirken: autonome Heizung, Wasserversorgung und der Betrieb von Aufzügen während Stromausfällen.

Anträge können online auf der Website svitlodim.gov.ua über das elektronische Konto auf dem Portal „Dija“ gestellt werden.

Laut Kuleba hat das Programm „SvitloDIM“ in Kiew und der Region Kiew bereits Ergebnisse gezeigt: Über 1.330 Anträge mit einem Gesamtvolumen von mehr als 335 Millionen Hrywnja wurden genehmigt.