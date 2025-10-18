Regierung richtet Koordinationszentrale für Energieschutz ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Ministerkabinett hat die Koordinierungszentrale für den Energieschutz eingerichtet, ein Kontrollzentrum, das die Arbeit aller für Energie, Verkehr, Wasser, Wärme und Kommunikation zuständigen Behörden zusammenführen wird.

Dies gab Olexij Kuleba, stellvertretender Ministerpräsident für Wiederaufbau und Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, bekannt.

Er wies darauf hin, dass das Gremium alle für Energie zuständigen Dienststellen umfassen wird: „vom Energieministerium, Ukrenerho, Naftohas, dem Innenministerium und dem Staatlichen Notdienst bis hin zu regionalen Militärverwaltungen, Gemeinden und Infrastrukturbetreibern“, so Kuleba.

Die Arbeit des Hauptquartiers wird von der Recovery Agency sichergestellt.

„Unsere wichtigsten Entscheidungen heute sind die Beschleunigung des Baus von technischen Schutzmaßnahmen um Energie-, Transport- und lebenserhaltende Einrichtungen.

Die Qualität und die Sicherheit der Arbeiten werden überwacht, aber der verfahrenstechnische Teil – von der Genehmigung bis zum Abschluss der Verträge – wird um Monate kürzer sein“, fügte der Minister hinzu.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Die Ukrainer sollten sich auf Stromengpässe und lange Stromausfälle im Winter einstellen: 4 Stunden ohne Strom, zwei Stunden mit Strom.