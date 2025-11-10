Seit Anfang des Jahres haben die Zollbeamten Verstöße im Wert von fast 11 Milliarden aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In 2.934 Fällen von Verstößen gegen die Zollvorschriften wurden Gegenstände im Wert von 966 Millionen Hrywnja vorübergehend beschlagnahmt.

In den 10 Monaten des Jahres 2025 deckten die Zollbehörden 8084 Verstöße gegen die Zollvorschriften im Wert von 10,7 Milliarden Hrywnja auf. Dies teilte der staatliche Zolldienst am Montag, den 10. November mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass in 2934 Fällen von Verstößen gegen die Zollvorschriften vorübergehend beschlagnahmte Gegenstände von Verstößen in Höhe von 966 Millionen Hrywnja.

Insbesondere Industriegüter für 668 Millionen Hrywnja, Fahrzeuge für mehr als 169 Millionen Hrywnja, Devisen für 69 Millionen Hrywnja und Lebensmittel für 60 Millionen Hrywnja.

„In 1777 Fällen von Verstößen gegen die Zollvorschriften, einschließlich derjenigen, die in früheren Perioden eingeleitet wurden, hat der Zoll Verwaltungsstrafen in Form von Geldbußen in Höhe von 52 Millionen Hrywnja verhängt und 51 Millionen Hrywnja im Staatshaushalt wieder eingezogen, wobei die in der vorangegangenen Periode berücksichtigten Fälle berücksichtigt wurden“, heißt es in der Mitteilung.

Der Zoll hat 4613 Fälle von Verstößen gegen die Zollvorschriften in Höhe von mehr als 10,3 Milliarden Hrywnja zur Prüfung an das Gericht übergeben. Nach den Ergebnissen der Prüfung der Fälle durch die Gerichte wurden Strafen (Beschlagnahme von Waren und Geldstrafen) in Höhe von 4 Milliarden Hrywnja verhängt. Wir möchten Sie daran erinnern, dass zuvor ein Korruptionssystem beim Kiewer Zoll aufgedeckt wurde – Beamte behinderten die Zollabfertigung von Autos, um Geld von Geschäftsleuten zu erhalten. Fast 1 Million Dollar unter der Motorhaube eines Autos an der Grenze gefunden