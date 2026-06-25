Russland griff die Ukraine mit einer ballistischen Rakete und 90 Drohnen an; die Luftabwehr konnte 83 Ziele abschießen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 25. Juni griffen russische Truppen die Ukraine mit einer ballistischen Rakete vom Typ „Iskander-M“ und 90 Drohnen verschiedener Typen an; die Luftabwehr schaltete 83 feindliche Drohnen aus.

Quelle: Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine

Details: Nach Angaben der Luftstreitkräfte feuerten die Russen ab dem Abend des 24. Juni eine ballistische Rakete vom Typ „Iskander-M“ aus der vorübergehend besetzten Krim ab sowie 90 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, darunter Düsen-Drohnen, „Gerbera“, „Italmas“ und Täuschdrohnen vom Typ „Parodie“.

Die Drohnen wurden von Kursk, Brjansk, Millerowo, Shatalowo, Orel und Primorsko-Achtaisk in der Russischen Föderation sowie von Gwardejskij auf der besetzten Krim und aus dem vorübergehend besetzten Donezk gestartet.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kriegsführung, Drohnensystemen sowie mobilen Feuergruppen der Verteidigungskräfte abgewehrt.

Wörtlich: „Stand 08:30 Uhr wurden von der Luftabwehr 83 feindliche Drohnen der Typen Schahed, Gerber, Italmas sowie Drohnen anderer Typen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen bzw. neutralisiert.

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An sieben Orten wurden Einschläge einer ballistischen Rakete und von sechs Angriffs-Drohnen festgestellt, außerdem wurden an neun Orten Abschussreste (Trümmer) gesichtet.

Der Angriff dauert an, im Luftraum befinden sich feindliche Drohnen. Halten Sie sich an die Sicherheitsvorschriften.“