"Sie haben historisches Potenzial": Selenskyj gibt Details zu den Gesprächen mit Trump bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Einzelheiten zu seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump bekannt gegeben, das er als „sehr symbolisch“ bezeichnete.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„Es war ein gutes Treffen. Es ist uns gelungen, viele Dinge unter vier Augen zu besprechen. Wir hoffen auf ein Ergebnis aus all den Dingen, die gesagt wurden. Den Schutz des Lebens unseres Volkes. Einen vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand. Einen verlässlichen und dauerhaften Frieden, der vor einem Wiederaufflammen des Krieges schützt“, sagte er.

Selenskyj nannte das Treffen mit Trump „sehr symbolisch“.

„Es hat das Potenzial, historisch zu werden, wenn wir gemeinsame Ergebnisse erzielen. Ich danke Ihnen, Präsident Donald Trump!“ – fügte der Präsident hinzu.

Die Beerdigung von Papst Franziskus und das Treffen von Selenskyj mit Trump

Am 26. April fand im Vatikan die Beerdigung von Papst Franziskus statt, der am 21. April gestorben war. An der Zeremonie nahmen Tausende von Gläubigen und etwa 50 führende Politiker aus aller Welt teil.

Im Rahmen dieser Veranstaltung trafen sich Selenskyj und Trump zum ersten Mal seit ihrem Streit im Weißen Haus am 28. Februar persönlich.