Zwei Meter hohe Schneeverwehungen sind in den Karpaten gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der echte Winter ist in die Karpaten zurückgekehrt: Schneeverwehungen von bis zu zwei Metern Höhe. Darüber berichtete heute, am 5. Februar, der Such- und Rettungsdienst in Tschernogorsk.

„Ab 10:00 05.02.2024 am Pop Ivan Chernogorsky bewölkt, die Sicht ist eingeschränkt. Wind aus Süd, Südwest 15-17 m/s, Lufttemperatur -4 °C. Schneesturm. Die Neuschneeansammlungen erreichen mancherorts bis zu zwei Meter“, heißt es in der Meldung.