Der Staatliche Katastrophenschutz warnt vor Gewittern, Hagel und Sturmböen in mehreren Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Staatliche Katastrophenschutz hat für Montag vor Gewittern, Hagel und Sturmböen in vielen Regionen der Ukraine gewarnt.

Quelle: Staatlicher Notdienst der Ukraine

Übersetzung: „Am 19. Juni werden in den Regionen West, Winnyzja, Odessa und Schytomyr Gewitter erwartet, und am Nachmittag in einigen Bezirken der Regionen Tscherniwzi, Khmelnytsky, Riwne, Schytomyr, Winnyzja und Odessa, Hagel und Böen von 15-20 m/s (Gefahrenstufe I – gelb)“.

Details: Die Rettungskräfte rufen dazu auf, sich von Werbetafeln, Stromleitungen, Bäumen und Gebäudestrukturen, die umstürzen könnten, fernzuhalten.

Anzeige: Der Staatliche Katastrophenschutz rät auch Touristen dringend, aufgrund des schlechten Wetters von Wanderungen in den Karpaten abzusehen.

Schwere Regenfälle haben die Fahrbahn einer lokalen Straße im Bezirk Verkhovyna weggespült. Der Zugang zu den Dörfern Probiynivka und Hramotne in Biloberizka TG ist nach wie vor schwierig, und es wird daran gearbeitet, den Zugang zum Dorf Yavirnyk und zum Grenzposten Shybena wiederherzustellen.

Im Bezirk Nadvirna wurde die Verkehrsverbindung zum Dorf Voronenko in Polianytsia TG von Worochta aus beschädigt. In der Nacht führten die Straßendienste Wiederherstellungsarbeiten durch, um die Durchfahrt von Fahrzeugen zu gewährleisten.

Im Bezirk Iwano-Frankiwsk, im Dorf Krychka, Solotvynka TG, wurde ein Straßenabschnitt der I. Franko Straße beschädigt, wodurch der Zugang zu 5 Wohnhäusern verhindert wurde. Nach dem Rückgang des Wasserspiegels ist geplant, das Bett des örtlichen Gewässers zu säubern.

Vorangegangene Ereignisse: Die Überschwemmungen in der Region Vorkarpaten haben in mehreren Bezirken Straßen weggespült.