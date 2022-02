In acht Regionen wurde eine Sturmwarnung herausgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Für Montag, den 7. Februar, wurde in der Westukraine eine Sturmwarnung herausgegeben, teilte das Ukrhydrometzentrum mit.

„Am 7. Februar Windböen von 15-20 m/s in den westlichen Regionen; 25-30 m/s in den Karpaten, Schneesturm; erheblicher Schnee und Schneeregen in den Karpaten und Transkarpatien“, so die Warnung.

Die Gefahrenstufe I wird in folgenden Regionen ausgerufen:

Gebiet Wolhynien;

Gebiet Riwne;

Gebiet Lwiw;

Gebiet Ternopil;

Gebiet Chmelnyzkyj;

Gebiet Transkarpaten;

Gebiet Iwano-Frankiwsk;

Gebiet Tscherniwzi.

Und der Staatliche Katastrophenschutz gab bekannt, dass heute aufgrund von Schneefällen und Schneestürmen in den Bergen der Regionen Iwano-Frankiwsk und Lwiw eine erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3) zu erwarten ist…