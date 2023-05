In Cherson hat der Sicherheitsdienst der Ukraine drei Verräter entlarvt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Cherson hat der Sicherheitsdienst der Ukraine drei weitere Unterstützer des Rassismus entlarvt. Dies teilte der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine mit.

„Unter ihnen befindet sich ein Junior-Inspektor der Aufsichts- und Sicherheitsabteilung der staatlichen Einrichtung Nördliche Strafkolonie Nr. 90. Nach der Einnahme der Stadt kam er zur Besatzungsverwaltung, wo er an der Massenunterdrückung von Teilnehmern der Widerstandsbewegung beteiligt war. Es wurde festgestellt, dass der Täter russische Gefängnisse bewachte, in die illegal inhaftierte ukrainische Patrioten gebracht wurden“, heißt es in dem Bericht.

Der Kollaborateur wurde über den Verdacht des Hochverrats informiert.

Andere Kollaborateure erklärten sich freiwillig bereit, „Datensatzbetreiber“ im so genannten „Rentenfonds der Region Cherson“ zu werden – sie bereiteten Dokumente für den Erhalt von Sozialleistungen in russischer Währung vor. Sie werden der Kollaboration verdächtigt.

