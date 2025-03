Russen griffen einen Linienbus in Cherson mit einer Drohne an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das russische Militär hat heimtückisch einen Linienbus an einer Bushaltestelle im Bezirk Dniprovsky der Stadt angegriffen.

Russische Truppen haben einen Linienbus in Cherson mit einer Drohne angegriffen. Bei dem Angriff wurde eine Person getötet, neun weitere wurden verletzt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Roman Mrochko, am Sonntag, den 2. März, in Telegram.

„Der Feind hat einen Linienbus an einer Bushaltestelle im Bezirk Dniprowski getroffen“, schrieb er.

Ihm zufolge erlitten die Männer im Alter von 56 und 72 Jahren und eine 66-jährige Frau ein Minenexplosionstrauma. ein 19-jähriger Mann erlitt eine Minenexplosionsverletzung und Splitterwunden in der Brust und am linken Bein. „Infolgedessen starb eine Person und neun weitere erlitten unterschiedlich schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwälte dokumentieren zusammen mit den Ermittlern weiterhin Kriegsverbrechen, die vom Militär der russischen Streitkräfte begangen wurden“, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Dies ist nicht der erste Fall eines russischen Angriffs auf zivile Verkehrsmittel in Cherson. So griffen die Angreifer am 6. Januar einen Kleinbus in der Stadt an, wobei eine Person getötet wurde. am 15. Januar warfen die Russen von einer Drohne aus Sprengstoff auf einen städtischen Bus ab, viele Menschen wurden verletzt.