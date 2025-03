Die Luftabwehr hat mehr als 100 "Schahedin" in 12 Regionen zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische UAVs griffen die Ukraine in fünf Richtungen an. Luftstreitkräfte, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kampfführung und mobile Feuerkommandos arbeiteten an ihnen.

In der Nacht des 1. März haben die Russen 154 Schahed-Angriffsdrohnen und Imitationsdrohnen auf die Ukraine abgeschossen. Alle wurden entweder abgeschossen oder von der Radioelektronischen Kriegsführung getroffen, teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte am Samstag mit.

Demnach griffen die feindlichen Drohnen in Richtung der russischen Städte Orel, Brjansk, Kursk, Millerowo und Primorsko-Achtarsk an. Luftstreitkräfte, Flugabwehrraketen, Einheiten der Elektronischen Kampfführung und mobile Feuerkommandos haben sich mit ihnen beschäftigt.

„Ab 08.30 Uhr bestätigte Verluste von 103 Kampfdrohnen vom Typ Schahed und Drohnen anderer Typen in den Regionen Charkiw, Poltawa, Sumy, Kiew, Tschernihiw, Tscherkassy, Kirowohrad, Dnipropetrowsk, Donezk, Cherson, Odessa und Mykolajiw“, so der Bericht.

Weitere 51 feindliche Nachahmungsdrohnen – ohne negative Folgen geortet (normalerweise geschieht dies unter dem Einfluss der funkelektronischen Kriegsführung).

Als Folge des feindlichen Angriffs waren die Regionen Charkiw, Odeschina, Sumy, Tschernihiw, Tscherkassy und Kiew betroffen.