Russen töteten einen Einwohner der Region Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ein Einwohner von Mykilske, Region Cherson, wurde bei einem feindlichen Beschuss getötet.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson Olexander Prokudin

Direkte Ansprache: „Eine ältere Anwohnerin ist durch den russischen Beschuss von Mykilske ums Leben gekommen.

Eine 82-jährige Frau geriet unter feindlichen Beschuss. Sie erlitt Verletzungen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind.