Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Friedensplan von US-Präsident Donald Trump sieht vor, dass die Ukraine ein Gebiet von der Größe Luxemburgs kampflos an Russland abtreten soll.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf AFP.

Die Publikation stützt sich dabei auf eine Analyse von Daten des US Institute for the Study of War (ISW).

Insbesondere sieht die US-Initiative die Zustimmung der Ukraine zum Rückzug aus einem Gebiet von etwa 2.300 Quadratkilometern vor. Zum Vergleich: Die Fläche Luxemburgs beträgt 2.590 Quadratkilometer.

Es wird vorgeschlagen, dass Kiew seine Truppen von fast 5.000 Quadratkilometern in der Region Donezk abzieht. Nach Trumps Plan soll dieses Gebiet zu einer Pufferzone werden. Ebenso sollen die ukrainischen Streitkräfte die 45 Quadratkilometer, die sie noch in der Region Luhansk halten, verlassen.

Im Gegenzug muss sich Moskau zurückziehen: .*

2.000 Quadratkilometer in der Region Charkiw

450 Quadratkilometer in der Region Dnipro

300 Quadratkilometer in der Region Sumy

20 Quadratkilometer in der Region Tschernihiw Welche weiteren territorialen Fragen werden in Trumps Plan angesprochen?

Der Plan sieht auch die Anerkennung der Krim sowie der Regionen Donezk und Luhansk als de facto russisch vor.

Darüber hinaus würde ein Einfrieren entlang der Frontlinie Moskau die Kontrolle über einen „Landkorridor“ zur Krim durch die besetzten Teile der Regionen Saporischschja und Cherson überlassen.

Schließlich verlangt der von den USA vorgeschlagene Plan, dass die Ukraine 20 % ihres Territoriums im Austausch für 0,5 % abtritt.