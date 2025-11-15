In der Region Cherson wurden am vergangenen Tag 3 Menschen durch russische Angriffe getötet und 6 verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Infolge feindlicher Angriffe wurden am 15. November in der Region Cherson drei Zivilisten getötet und sechs weitere verletzt.

Quelle: Regionale Staatsanwaltschaft Cherson

Einzelheiten: Am Samstag feuerte das russische Militär Artillerie auf Siedlungen in der Region Cherson und griff mit Drohnen verschiedener Typen an.

Bis 17:30 Uhr wurden drei Zivilisten als tot gemeldet: ein Mann in Mykilske und ein Mann und eine Frau in Cherson.

Sechs Menschen wurden verletzt – vier Bewohner von Cherson und je eine Person in Bilozerka und Komyshany.

Privat- und Wohngebäude, ein Kiosk und ein Auto wurden beschädigt.