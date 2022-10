Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerium für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine hat Daten darüber veröffentlicht, wie viel Geld an die Bewohner der geräumten Siedlungen in drei Regionen gezahlt wurde. Dies geht aus dem Pressedienst des Ministeriums hervor.

Die Bewohner der enteigneten Siedlungen in der Region Cherson haben bereits Zahlungen von fast 500 Tausend Hrywnja erhalten.

„Derzeit werden neun Siedlungen in der Region finanziell unterstützt: Kamenka, Kochubeyevka, Prigorie, Zagradovka, Svobodnoye, Krasnovka, Orlowo, Novobratskoye, Natalino“, heißt es in der Erklärung.

Darüber hinaus wurden seit gestern, dem 6. Oktober, weitere tausend Bewohner der befreiten Region Charkiw mit 1200 Hrywnja unterstützt. Heute werden in der Region die Zahlungen in den Siedlungen Schewtschenkowo, Slobodka und Olexanderiwka fortgesetzt.

In der Region Donezk haben alle Bewohner des Dorfes Jarowaja Geld erhalten, in der Stadt Swiatogorsk werden die Zahlungen fortgesetzt. Der Gesamtbetrag dieser Abrechnungen beläuft sich auf über 700 Tausend Hrywnja. Heute liefert die Ukrposhta Bargeld an die Bewohner des befreiten Lyman in der Region Donezk aus.