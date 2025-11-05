Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Autokolonne der Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie wurde während ihres Besuchs in Mykolajiw von Mitarbeitern des territorialen Rekrutierungszentrums angehalten.

Quelle: Lokales Medienunternehmen MikVisti

Einzelheiten: In einer Stellungnahme an die Publikation bestätigte das Regionale Rekrutierungs- und Auswahlzentrum Mykolajiw den Vorfall. Man sei sich der Situation durchaus bewusst. Nach Überprüfung der Dokumente wurden die Teilnehmer der Autokolonne an die RTC-Abteilung des Bezirks Wosnessensk der Region verwiesen.

Den Quellen von MikVista zufolge handelt es sich bei dem festgenommenen Wachmann um einen Reserveoffizier, der nicht über ein gültiges Gutachten der Militärmedizinischen Kommission verfügte.

Es ist noch nicht bekannt, ob es dem Star gelungen ist, die Situation zu klären und ob ihr Leibwächter aus dem TCC entlassen wurde.

Let isLoadEmbed2261 = false

If(!isLoadEmbed2261) { let node = document.getElementById(‚embed-2261‘) oemb.process(node, ‚https://x.com/ukrpravda_news/status/1986115216355008824‘) isLoadEmbed2261 = true; }

Was vorausging: Angelina Jolie kam erneut in die Ukraine. Sie hat bereits die an der Front liegende Stadt Cherson besucht, die unter ständigem Beschuss steht.