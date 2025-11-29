Feindliche Drohnen griffen Wyschhorod an: ein mehrstöckiges Gebäude steht in Flammen und ein Haus wird zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Wyschhorod, Region Kiew, kam es am Samstagabend bei einem Angriff feindlicher Drohnen zu einer starken Explosion, bei der ein Hochhaus beschädigt und ein Privathaus zerstört wurde.

Quelle: Journalisten, Ukrajinska Prawda, soziale Medien, Leiter der Kiewer regionalen Militärverwaltung Mykola Kalashnyk

Einzelheiten: Nach Angaben des Journalisten der Ukrajinska Prawda waren 5 starke Explosionen in der Stadt zu hören. Nach einer von ihnen fiel der Strom aus.

In den lokalen sozialen Medien wurde ein Video veröffentlicht, das einen Brand in einem Hochhaus nach dem Drohnenangriff zeigt.

Ein anderer Journalist der Ukrajinska Prawda wurde Zeuge, wie die Trümmer einer Drohne auf eine Straße in Wyschhorod fielen und ein Haus beschädigten.

Später sagte der Leiter der Kiewer Regionalen Militärverwaltung, Mykola Kalashnyk, dass in einem Hochhaus in Wyschhorod als Folge des Angriffs feindlicher Drohnen ein Feuer ausgebrochen sei. Rettungskräfte, Polizei und Sanitäter sind vor Ort im Einsatz.

Ein Privathaus wurde ebenfalls zerstört, und auf dem Gelände eines Unternehmens brach ein Feuer aus.

Was zuvor geschah: Am späten Samstagabend wurde in Kiew und einigen Regionen wegen eines Angriffs feindlicher Drohnen Luftalarm ausgerufen.